超希少CheshireBespokeチェシャービスポーク ネイビー無地XL

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商品詳細
イギリス製の伝説的フルハンドメイドスーツブランド、チェシャービスポークシップス別注品です。素材 ウール１００ 総裏通年素材カラー ネイビーサイズ 42Rジャケット肩45胸53ウエスト46着丈76袖632ボタン、アキミセ4ボタン、総裏、サイドベンツ、チェンジポケットパンツウエスト42渡り33股下80裾幅231インプリーツ、ダブル4cm、サスペンダーボタン付き着画 182cm75kg定価35万程かなり大切に着ているので、少しの使用感はありますが全体的に綺麗です。不良個所ないので安心してご検討下さいませ。
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