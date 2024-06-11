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超希少CheshireBespokeチェシャービスポーク ネイビー無地XL
商品番号 T98610008449
商品名

超希少CheshireBespokeチェシャービスポーク ネイビー無地XL
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリス製の伝説的フルハンドメイドスーツブランド、チェシャービスポークシップス別注品です。素材　ウール１００　総裏通年素材カラー　ネイビーサイズ　42Rジャケット肩45胸53ウエスト46着丈76袖632ボタン、アキミセ4ボタン、総裏、サイドベンツ、チェンジポケットパンツウエスト42渡り33股下80裾幅231インプリーツ、ダブル4cm、サスペンダーボタン付き着画　182cm75kg定価35万程かなり大切に着ているので、少しの使用感はありますが全体的に綺麗です。不良個所ないので安心してご検討下さいませ。
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