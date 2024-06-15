FREAK'S STORE アンカーチェーン ブレスレット

所謂エルメスのシェーヌダンクルがモチーフのブレスレット。ほとんど出番がなかったので出品します。アンカーとは錨(いかり)の事で、錨が絡み合い繋がっている事から\"絆の象徴\"という意味合いが込められています。真鍮素材にシルバーメッキ加工を施した仕様で気軽に着用可能。※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。カラー···シルバーアクセサリー材質···真鍮



WEB限定 アンカーチェーン ブレスレット | FREAK'S STORE（フリークス ...



アンカーチェーンブレスレット



FREAK'S STORE（フリークスストア）の「WEB限定 アンカーチェーン ...



現品限り一斉値下げ！ FREAK'SSTORE フリークスストア アンカー ...



アンカーチェーンブレスレット



2023年最新】FREAK'S STOREメンズブレスレットの人気アイテム - メルカリ



現品限り一斉値下げ！ FREAK'SSTORE フリークスストア アンカー ...



高質で安価 フリークスストア アンカーチェーン ブレスレット kids ...



せ～や｜FREAK'S STOREのブレスレットを使ったコーディネート ...



フリークスストア アンカーチェーン 【 新品 】 www.acr-concept.com



現品限り一斉値下げ！ FREAK'SSTORE フリークスストア アンカー ...



WEB限定 アズキチェーン ブレスレット | FREAK'S STORE ...



FREAK'S STORE（フリークスストア）｜ブレスレット一覧 - WEAR



現品限り一斉値下げ！ FREAK'SSTORE フリークスストア アンカー ...



FREAK'SSTORE フリークスストア アンカーチェーン ブレスレット1 ...