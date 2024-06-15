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FREAK'S STORE アンカーチェーン ブレスレット
商品番号 G48838722494
商品名

FREAK'S STORE アンカーチェーン ブレスレット
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

所謂エルメスのシェーヌダンクルがモチーフのブレスレット。ほとんど出番がなかったので出品します。アンカーとは錨(いかり)の事で、錨が絡み合い繋がっている事から\"絆の象徴\"という意味合いが込められています。真鍮素材にシルバーメッキ加工を施した仕様で気軽に着用可能。※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。カラー···シルバーアクセサリー材質···真鍮
http://narcologia.ru/goods/capitation815308.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate848748.html
http://narcologia.ru/goods/message891027.html

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