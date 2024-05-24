昭和レトロ 三味線 中棹三味線 東さわり 弦楽器 付属品多数 ハードケース付き

昭和レトロ三味線中棹三味線東さわり弦楽器付属品多数破れありレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■全長98cm幅21cm※破れあり。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#楽器沢山あるよーfreedomT082922☆



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