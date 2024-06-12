CASIO CDP-S100BK (CDP-S100AZ)

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商品詳細
CASIOCDP-S100BKカシオ計算機Amazonで2023年7月に購入しました。2,3度弾いただけです。とっても綺麗ですが中古品であることをご理解ください。Amazon価格39,600#カシオ計算機#CASIOCDP_S100BK※写真一枚目の右側に写っている、白いケースのみ捨ててしまったためありません。以下、サイトから抜粋ブランドCASIO(カシオ)色ブラックキーの数88サイズ幅132.2×奥行23.2×高さ9.9cmCDP-S100AZはCDP-S100BKにクロスが付いたAmazon.co.jp限定セットになります。奥行わずか232mmスリムボディグランドピアノをはじめとした高品位な10音色を内蔵。弾き方の強弱による音色の違いも繊細に表現。付属のACアダプターはもちろん、電池(単3形アルカリ乾電池6本)でも駆動。※電池持続時間:約13時間(アルカリ電池使用時)グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現。種類···電子ピアノレベル···初心者
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