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☆ ダブル　クロスネックレス シルバー925×24k ジルコニア
商品番号 G31165924985
商品名

☆ ダブル　クロスネックレス シルバー925×24k ジルコニア
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料無料！！☆新品未使用！！【定価10800円❗️】↓↓↓【期間限定6800円❗️】☆商品詳細☆▪商品名：ダブルクロスネックレス▪カラー:ゴールド▪素材:24Kメッキ＋シルバー925(s925刻印あり)▪石:キュービックジルコニア(AAA)▪長さ:45cm(アジャスター付き)▪トップ:(大)縦30mm横20mm(小)縦14mm横10mm◆リバーシブルタイプ◆ツイストチェーン◆ユニセックス------------------------------------------------キュービックジルコニア(AAA)と特殊加工でコーティングされた24KGOLDplatingの輝きは最高級の仕上がりになっております☆☆まとめ買いがお買い得☆#他にも色んなアクセサリー出品してますのでご覧ください♪まとめて購入頂いた場合は、100円ずつお値引き致します(^^)#ネックレス#クロスネックレス#クロス#メンズ#22k#24k#ツイストチェーン#シルバー925#ジルコニア#ゴールド
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