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1985年製　ウインドウぺインツ―ピ―ス　used
商品番号 T43197844301
商品名

1985年製　ウインドウぺインツ―ピ―ス　used
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感...春,秋,冬日本製　ブルックスブラザーズツ―ピ―ス　AB6表示　used2ツボタンダ―ツ入り、センターベントコバステッチ　背抜き　袖ボタン3コづつ上衣　肩幅約４７cm着丈約７５cm袖丈脇の下約３９cm下衣　フロントイングリッシュプリ―ツウェスト約８３cm（詰めてます）、股下約７２cm裾幅約20.5cmW4.5幅で仕上がってます。オリ―ブの薄い色（か―きの濃い色）8×6.5cmのウインドウぺインです。パンツウェスマン裏地汗ジミがあります。長期自宅保管品です。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。
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