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coachボディーバッグ
商品番号 H49522684096
商品名

coachボディーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 24,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

coachボディーバッグです。約29.5㎝（前の部分）縦約16.5㎝底約1.5㎝紐金具含む約31㎝、約75㎝長さ調節可能。ポーチの中と外側にポケットそれぞれひとつずつあります。#coach#ボディーバッグ素材···本革カラー···ブラック
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