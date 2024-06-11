coachボディーバッグ

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商品詳細
coachボディーバッグです。約29.5㎝（前の部分）縦約16.5㎝底約1.5㎝紐金具含む約31㎝、約75㎝長さ調節可能。ポーチの中と外側にポケットそれぞれひとつずつあります。#coach#ボディーバッグ素材···本革カラー···ブラック
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