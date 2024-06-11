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【BRUNELLO CUCINELLI】定価70万円 世界最高峰クオリティスーツ
商品番号 R94388125523
商品名

【BRUNELLO CUCINELLI】定価70万円 世界最高峰クオリティスーツ
ブランド名 ブルネロクチネリ
特別価格 税込 38,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド「BRUNELLOCUCINELLI(ブルネロクチネリ)」イタリアクラシコ協会に所属し、イタリアを代表する最高級ニットブランド。イタリア・ペルージャ近くのソロメオという中世の雰囲気が色濃く残る町を拠点に創業。その圧倒的な技術力は「カシミアの王」と評されるほど。最大の特徴は鮮やかなカラーリング。世界最高ランクの極上カシミアを使った、美しい発色のニットは世界中のセレブを虜にしています。大量生産が多い中、１点１点すべて熟練の職人が手間隙をかけてしっかりとした管理のもと生産しており生産数が少なく、カシミアニット１５万～２０万、ジャケット類で４０万～６０万という価格ですがファッション関係者から絶大な支持と人気を博している、今最も影響力のあるブランドです。◾️素材100%ラナバージンウール毛100%キュプラ◾️定価約¥700,000〜70万円程度◾️サイズ44.表記日本サイズS程度　肩幅42身幅47着丈69袖丈56ウエスト80（最大補正済）股上27股下63ダブル幅4裾幅17.5素人採寸及び素材の伸縮に伴う微差、ご容赦下さいませ。◾️付属品なし※ハンガーは撮影用私物となります。◾️ディテールホーン製の段返り3つボタンで開閉フラップ付きのスリットポケット、チケットポケットと胸にポケット袖口には本切羽、ホーン製のボタンを4つ使用キュプラ製半裏地ボタン式インナーポケット2つペンホルダーポケットサイドベンツ◾️状態トラウザーズの股間に生地疲れ、薄れがあり、補修実績があります。ご認識ください。検索用）PT01PT05インコテックス　GTAジェルマーノ　ベルウィッチ　ヤコブコーエン　シヴィリア　シビリア　ジャブスアルキヴィオ　サンタニエッロ　アントレアミ　ビームス　バーニーズニューヨーク　エストネーション　トゥモローランド　タリアトーレラルディーニ　スティレラティーノ　イザイア　ボリオリ　L.B.M.1911エルネスト　ガブリエレパジーニ　ペトリロ　ジジ　THEGIGIイレブンティ　ジョンスメドレー　ザノーネ　ドルモア　バフィー　クルチアーニ　アルテア　ロベルトコリーナ　バルバ　フィナモレ　ギローバー　オリアン　ジャンネット　スーツカンパニー　スーツセレクト　オリヒカ
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