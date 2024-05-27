ルイヴィトン 財布 ダミエ ポルトフォイユ・サラ エベヌ/フラップ式長財布

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ルイ・ヴィトンLOUISVUITTON商品名ダミエポルトフォイユ・サラエベヌN61734サイズ約タテ10/ヨコ19/マチ2.5cmカラーダミエ エベヌ仕様マチ付きポケット2/ファスナーポケット1/カード10/他ポケット1素材PVC（ダミエキャンバス）/革等状態程度新品（未使用品）商品詳細フラップの形状が旧タイプのフラップ式長財布「ポシェットフォイユサラ」。前面カードポケットに反りが生じております。ご理解の上、ご注文願います。カラー···ブラウン財布形···長財布ネットでは現在9万円弱で新品が売られております。長いこと使用せずにしまっておりました。中古品にご理解ある方お願いします。イニシャルが彫ってあるのと、付属品がないためお安くします。またすり替え防止のため返品不可となりますので、質問があれば購入前にお願いします。