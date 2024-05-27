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ファイテン RAKUWAブレスX100　32
商品番号 U85408457161
商品名

ファイテン RAKUWAブレスX100　32
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材紐(側生地):ポリエステル紐の先端(カシメ):ステンレス留め具:純チタンセット内容換え紐:ブラック×1、ブラウン×1留め具×1オリジナルポーチ×1技術アクアチタンX100、ミクロチタンボール使用しなくなったので出品します。何かご不明な点がございましたらご質問下さい。
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