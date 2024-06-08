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nonnative(ノンネイティブ) キャンバスハイカットスニーカー 27.5
商品番号 Y80910738448
商品名

nonnative(ノンネイティブ) キャンバスハイカットスニーカー 27.5
ブランド名 ノンネイティブ
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nonnative(ノンネイティブ)のキャンバスハイカットスニーカーになります。カラー:ホワイト系表示サイズ:27.5cm状態：ソールの減り、アッパーの汚れやスレ等の使用感がございます。インナーのめくれ上がりがございます。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。仕事の都合で質問への返信、発送対応等が直ぐに出来なぃ場合がござぃますが、出来るだけ迅速に対応いたします。発送方法の変更には可能な限り柔軟に対応ぃたしますのでご相談下さぃ。カラー...ホワイトスニーカー型...ミッドカット履き口...紐素材...キャンバス柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/secretarial510216.html
http://narcologia.ru/goods/conception344657.html
http://narcologia.ru/goods/waveform476517.html
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