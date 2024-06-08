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商品詳細
アディクトクローズのAD01でディアスキンのスウェードを使用したモデルです。春夏の限定で販売されていました。1番人気の40です色はブラウンになります。裏地はメッシュになっていて、今からの時期最高ですよ。3回ほど着用してます。スウェード特有の起毛がありますが汚れは心配ないと思います40：着丈69cm,肩幅47cm,身幅55cm,裾幅52cm,袖丈64cm
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アディクトクローズAD01ディアスキンスウェード | labiela.com
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