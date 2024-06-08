アディクトクローズのAD01でディアスキンのスウェードを使用したモデルです。春夏の限定で販売されていました。1番人気の40です色はブラウンになります。裏地はメッシュになっていて、今からの時期最高ですよ。3回ほど着用してます。スウェード特有の起毛がありますが汚れは心配ないと思います40：着丈69cm,肩幅47cm,身幅55cm,裾幅52cm,袖丈64cm



アディクトクローズAD01ディアスキンスウェード | labiela.com



ADDICT CLOTHES JAPAN AD-01 CENTER-ZIP JACKET (DEER SUEDE) BROWN



DEER SUEDE JACKET – ADDICT CLOTHES JAPAN



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BKB専用 アディクトクローズ AD-01 ディアスキン (限定) | labiela.com



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