MONTBLANC 名刺入れ　本革　箱あり　超美品

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商品詳細
○ブランド MONTBLANC○カラー ブラック○名刺入れ○状態 使用感は特になく。 状態のいい商品です。 見たいところが有ればコメントください！ 写真追加します！！#MONTBLANC#モンブラン#黒#ブラック#財布#折りたたみ財布#折財布#名刺入れ#箱ありA-039カラー···ブラック
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