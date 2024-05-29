1940s スウィートハートジュエリー USN シルバーネックレスビンテージ

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※神経質な方は必ず質問頂き、納得頂いてからご購入下さい。※写真4、10枚目はイメージ写真です。1940年代の第二次世界大戦までの歴史あるSWEETHEARTJEWELRYスウィートハートジュエリーネックレスです。1940年代USN(USNAVY海軍)のスターリングのチャームネックレス。パフィハートよりもサイズ感が小さく、チャームとしては非常に付けやすいサイズ。重ね付けなどでも付けやすいです。裏面にはSterling刻印あり。ネックレスチェーン付きですので、すぐにでも着用いただけます。▼出品中のスウィートハートジュエリー▼#sweetheartjewelrynatsu【サイズ】写真10枚目を参照ください。ペンダントトップ 約 縦13mm横8mmほどチェーンは45cmほどです。【素材】男性でも女性でも付けやすいサイズ感。ペンダントトップはSterling刻印が入っています。チェーンはビンテージではなく、おそらく現代のもので925刻印あり。【状態】ペンダントトップは、硫化で黒ずんでおります。当時の歴史・雰囲気を感じられるので、磨いたりはせず、現状お渡しとなります。画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。スウィートハートジュエリースイートハートジュエリーミリタリーデニムショールカラーヘチマ襟idブレスブレスレットリングネックレスエアフォースp41p47月桂樹ボタンベトジャンm65sweetheartjewelryUSNUSMCNAVYARMY1910s1920s1930s1940s1950sカラー···シルバー材質···シルバー