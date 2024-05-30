シルバー925 ソウルフェティッシュ ゴシック ネックレス ( ユニセックス )

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商品詳細
Gothag総重量約32.84g約43.0×15.5mmN.C全長約52及57.5cm925刻印あり専用BOX、ギャランティカード、タッグ付正規のルートで仕入れた真正品ですが、疑念のある方はご購入をお控え下さい。♦︎お値打ち品♦︎ザ・ソウルフェティッシュはケルトやマオイなど、世界中に残る名だたる文化からインスパイアされたデザインが、人気を呼んでいます。プロフィールを必ずご一読下さい。(SF6106GPN446)
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