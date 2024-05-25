LIDNM Llife PEBBLE PIERCE

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバーご覧いただきありがとうございます。LIDNMLlifeのPEBBLEPIERCEになります。両耳分になります。元箱付属いたします。片耳のみ1回着用後、保管しておりました。消毒して発送させていただきます。丁寧に梱包し、らくらくメルカリ便で発送させていただきます。よろしくお願いいたします。LIDNMLlifePEBBLEPIERCEピアス
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