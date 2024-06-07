Roen メンズ シルバーカラー スタッズペンダント クリアCZ 45-50cm ...

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ペンダントトップの中央に存在感のある10mmキュービックジルコニアをあしらい、周りに「LETSHINEBRIGHTMYSTAR・＝自分の星を明るく輝かせなさい…」のメッセージが刻まれています。側面にもスターデザインをあしらい、細部までこだわりのあるペンダントネックレス。チェーンの中間パーツには「LETSHINEBRIGHTMYSTAR・＝自分の星を明るく輝かせなさい…」を表す、「L・S・B・M・S」のメッセージ刻印入り。ペンダントトップの裏面とチェーンのエンドパーツには、RoenBLACKのロゴ入り。ブラス（真鍮）素材に、存在感と重厚感のあるバニッシュ仕上げ（古美加工）を施しています。・RoenBLACKオリジナルPURSE（巾着）付。・傷、不具合が出る場合がございますので、専用の袋に入れています。 商品はPURSE（巾着）内に直接装着していません。・トップ、チェーン：真鍮（バニッシュ仕上げ）・ストーン：キュービックジルコニア（クリア）・ネックレストップサイズ：縦＊約1.4cm、横＊約1.4cm・チェーンの長さ：約45/50cm（調節可)・チェーンの線型：丸アズキチェーン品番ORO-604材質...真鍮