新品未使用 メキシカンジュエリー シルバー925 コンビ ヴィンテージリング

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シルバー925のシルバーxゴールドのコンビヴィンテージアンアーデザインリングになります。内側に、925刻印あり。シンプルなリングですが、トップ部分にゴールドの豪華な仕様です。後ろは錨のデザインヴィンテージの風合いもカッコいいです。*他にも多数アクセサリー出品中。同時購入でお値引きも可能です。状態:新品未使用サイズ:17号-23号まで調整可能素材:Silver925某有名ブランドでも似たようなデザインでリバイバルされていて人気です。ジュエリーシグネットリングダイヤ ダイヤモンド24kエメラルド天然石タイガーアイアクセサリーバングル指輪ネックレスゴールドプラチナピンクゴールド18k18金ジャケット切替えダウンジャケット切替えダウンジャケットレザージャケットスウェード スエード サイズ444648ライダース本革GORE-TEX登山 山登りスウェットパンツパーカースポーツウェアジョガーパンツトレーニングパンツオールブラックスバックパックランニングパンツマウンテンパーカーナイロンジャケットスニーカーシャツジャージMA-1ポロシャツトラックパンツレザー ジャケットベストショルダーバッグダウンジャケットボアジャケットTシャツプレミアムカーゴパンツウーブンテックフリーススキニーパンツジョガーパンツハーフパンツショートパンツと相性が良いです。材質···シルバー