イーグル銀爪＆上銀ハートフェザーネックレス【イーグルフック\u0026ホイール付】

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはイーグル銀爪＆上銀ハートのフェザーのセットネックレス【イーグルフック\u0026ホイール付】になります。チェーンは３.５mm厚の細角チェーンを使用。メディスンホイールにイーグルメタルがついたフックを引っ掛けて留めるタイプで着脱も簡単でユニークなデザインになっています!羽のデザインのネックレスはゴローズやアリゾナフリーダム、サードなどでも有名です。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。チェーン・ペンダントトップともにステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。*他にも異なる組み合わせ,サイズ違いなど関連商品も出品しております。*説明文下の[出品者]をポチッとして頂くと全ての商品をご覧いただけます！ご自分が応援しているアスリートや音楽グループなどのメンバーが身につけているアクセサリー気になりますよね！同じデザインのものを身につけて気持ちを共有したくなります。ソチ,平昌でのオリンピック2連覇後2022年2月に北京冬季オリンピックでクワッドアクセルに挑戦した羽生結弦選手は、決勝戦でフェザーネックレスを着用していました。7月19日記者会見で競技を退きプロ転向を発表しました。彼の有言実行で何があっても諦めない強い気持ちに勇気をもらっています。スキージャンプの小林陵侑選手もフェザーのネックレスをご愛用です。三代目JSoulBrothers登坂広臣／今市隆二／岩田剛典／EXILE、TAKAHIRO／木村拓哉、さん等で人気のイーグルフェザーです《サイズ》ペンダントトップ 銀爪 6.4×1.6cm 上銀ハート6.6×1.4cmネックレス長 56.5cmホイールとイーグルフックを加えると60cmになります。チェーン長は調節後にお渡し出来ます。————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中5S69