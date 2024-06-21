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ボッテガヴェネタ　コインケース
商品番号 O40874973133
商品名

ボッテガヴェネタ　コインケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コインケース、色はブラック。サイズ　たて7cmよこ10.5cm厚み2cm（素人採寸）2年前くらいに百貨店で購入しましたが、数回使用して自宅保管していました。カードの跡は付いていますが、目立った傷、汚れは有りません。新たに財布を購入したので出品します。お気楽に質問どうぞ！
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