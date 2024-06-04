4Sスーツセレクト3ピースSLIMスーツA5メンズ千鳥柄GRAY送料無料

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値下げ、取り置きはできません。定価/42900円完売済みの貴重な商品背抜き仕様スリーピースSUITSELECTスリムテーパードSLIMTAPEREDスーツ上下セットセットアップでも単品でも活躍するスーツSUPERNONIRON、STRETCH、SOFTTOUCH、SLIMの4つの特徴の頭文字を取り4Sスーツと命名しました。シワになりにくくバッグに入れてもアイロン掛けなしで着用できます。ウォッシャブル仕様の為、洗濯後もノーアイロンで着用可能です。パンツのウエスト部分にシャーリング、ベストの脇にニットを施し、ストレスフリーな着用感。縦、横に10％以上伸長する2WAYストレッチ素材肩パットを省いたアンコン仕立てで、軽くソフトな着心地パンツは裾口にかけて細くなるトレンドのテーパードシルエット画像4枚目汚れあり送料込み品番BLKP2001タイプ/スリーピース3ピースブランド/スーツセレクトSUITSELECTスーツ/シルエット/スリムテーパードSLIMTAPEREDサイズ/上下A5メンズ(S～M相当)ジャケット着丈/約69cm肩幅/約44cm身幅/約50cm袖丈/約61cmベスト着丈/後約59.5cm前約64.5cm肩幅/約30cm身幅/約48cmパンツウエスト/約80cm股下/約71cm股上/約23cm裾幅/17.5cm色/灰色グレー柄/千鳥神経質な方はご遠慮ください。