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喜平チェーン　ゴールド　55cm
商品番号 A29751497546
商品名

喜平チェーン　ゴールド　55cm
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 15,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロング喜平チェーンネックレス。程よい存在感のあるデザインはトレンドであるストリート系、オーバーサイズのファッションにも合わせやすくオススメのチェーンです。長さ55cmはちょうど良い位置に収まり、程よくゆとりのあるベストな今時ポジション。お値下げさせていただきますのでお気軽にお声掛けください！日本製・高品質・新品ネックレスサイズ◇ネックレス　　全長約55cm□ネックレス・ブレス共通　カット喜平チエーン（幅8mm厚み3mm）　【材質】喜平ネックレス・ブレスカラー···ゴールド材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/passionate370413.html
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