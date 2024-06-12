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★初期廃番★ Bloody Mary オーロラ リング 14号 SILVER
商品番号 K57953898721
商品名

★初期廃番★ Bloody Mary オーロラ リング 14号 SILVER
ブランド名 ブラッディマリー
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※まず初めに全ての項目・自己紹介文を読んでからご参加下さい※　商品詳細★☆★☆★☆★☆★今では廃盤になっているBloodyMary初期のオーロラリングです。シンプルで付けやすく人気のあるデザインです。★☆★☆★☆★☆★【ブランド】BloodyMary【商品名】オーロラリング【カラー】シルバー【サイズ】約14号【素材】SILVER925【付属品】無し【状態】・多少の使用感はありますが、目立つ汚れやダメージは無くまだまだお使いいただけるかと思います。※商品の特性をご理解の上ご購入下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。※中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんがご了承ください。【発送詳細】・富山県からの発送になります。【注意事項】※こちらをご了承頂けない方はご購入お控えください。[古着にご理解の無い方][購入後24時間以内にご連絡][購入後3日以内のご入金]※ご購入前に予めご連絡頂ければお待ちします。※ノークレームノーリターンになります。※ご不明な点は予め質問欄よりご連絡ください。※購入後の商品に対しての質問等原則ご遠慮ください。※また新規・著しく評価の悪い方は、取引をお断りさせて頂く場合がございますので、予め質問欄よりご連絡ください。c2304★初期廃番★BloodyMaryブラッディマリーオーロラリング指輪14号プレーンSILVER925SVシルバーペンダントトップネックレス
http://narcologia.ru/goods/secretarial602416.html
http://narcologia.ru/goods/response614342.html
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