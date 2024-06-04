ルイヴィトン　コインケース

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国内百貨店ルイヴィトン購入購入時期 不明自宅に置いて小銭を入れていたので、自宅での開閉のみの使用です。本体左側内部ににシリアル番号ありますが、文字が小さく番号の読み取りができませんでした。ブランド：ルイヴィトン・商品名：ポルトモネキュベット・品番：M30374・色：ブラウン・柄：タイガ・素材:本革・種類：小銭入れ コインケース・サイズ：8×8×2(cm)仕様・小銭入れ×1・ポケット×1○サイズタテ8cmヨコ8cmマチ2cm