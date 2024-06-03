井上尚弥 右 拳 キーホルダー 金属製 サイン 新品 未開封

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■品名→井上尚弥右拳キーホルダー井上尚弥チャンピオンの右腕を3Dスキャン→1/7サイズに縮小し金属化したキーホルダーです。■状態→新品未使用未開封■新品未使用未開封の正規品ですが、神経質な方はご遠慮下さい。■ご質問等は必ず購入前にお願い致します。武居由樹井上尚弥武尊ジョン・ジョーンズフランシス・ガヌーデメトリアス・ジョンソンスティーペ・ミオシッチ堀口恭司平良達郎中村倫也中谷潤人デオンテイ・ワイルダーテレンス・クロフォードジャーボンテイ・デービスオレクサンドル・ウシクデビッド・ベナビデスサウル・アルバレステオフィモ・ロペスクラレッサ・シールズ昼田瑞希サム・ノークス水口滉太郎伊澤星花中井りんアマンダ・ヌネス渡辺華奈吉成名高和島大海朝久裕貴岩尾力星拓海ヒクソングレイシーエメリヤーエンコ・ヒョードルナジーム・ハメドモハメド・アリエドウィン・バレロロイ・ジョーンズ・ジュニアイベンダー・ホリフィールドジョージ・フォアマンケイン・ヴェラスケスランディ・クートゥアアンデウソン・シウバハビブ・ヌルマゴメドフアントニオ猪木ロンダ・ラウジーテレンス・クロフォード井上尚弥ジャーボンテイ・デービスオレクサンドル・ウシクサウル・アルバレスデビッド・ベナビデス寺地拳四朗中谷潤人タイソン・フューリーテオフィモ・ロペス