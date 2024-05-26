Pico4 128GB

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商品詳細
今年2月に某ショッピングサイトにて4万3千円程で購入しましたが動作環境合わない為、出品いたします。購入後に1度電源を入れましたが前述の通りなのでほぼ購入時のままです。購入時からですが元箱に裂けがあります。画像2枚目
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