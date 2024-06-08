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BTS LYRICS INSIDE JAPAN EDITION
商品番号 N16546331207
商品名

BTS LYRICS INSIDE JAPAN EDITION
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ですが開封はしています。配送時に右上にやや潰れた後がありますが、最初からのものです。韓国語を勉強しているARMYにお届けします。歌詞の解説と作詞の秘話が収録されています。韓国語を日本語で説明されていますので、初学者にも分かりやすいです。曲はYTCまでの人気曲です。初回特典付きです。#BTS#ARMY#バンタン　#アーミー#LYRICSINSIDE
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http://narcologia.ru/goods/marshal42280.html
http://narcologia.ru/goods/reflector351464.html
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