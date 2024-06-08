BTS LYRICS INSIDE JAPAN EDITION

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商品詳細
新品ですが開封はしています。配送時に右上にやや潰れた後がありますが、最初からのものです。韓国語を勉強しているARMYにお届けします。歌詞の解説と作詞の秘話が収録されています。韓国語を日本語で説明されていますので、初学者にも分かりやすいです。曲はYTCまでの人気曲です。初回特典付きです。#BTS#ARMY#バンタン #アーミー#LYRICSINSIDE
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