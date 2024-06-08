受注生産限定 文豪ストレイドッグス 原画集 Vol.2 文スト 新品未開封

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受注生産限定品文豪ストレイドッグス原画集第2集(設定原画集原画集イラスト集)新品未開封仕様：縦A4、160ページ、フルカラー受注生産限定品でした。かなり前の受注販売品なのでレアかと思います。Vol.1、Vol.2、Vol.3を出品しています。#もり文ストTVアニメ第2シーズンの「黒の時代」編にあたる第13話～第16話までから選りすぐりの原画を収録。表紙イラストはキャラクターデザイン・総作画監督の新井伸浩さんによる描き下ろしです。各キャラクターの魅力溢れるカットに加え、迫力あるアクションカットの原画も掲載。アクションカットと一部のカットは一連の動きを見えるように掲載し、一瞬の動きの中に描き込まれた瞬間の画を見る事ができます。公式設定集イラスト集原画集設定資料集設定集資料集ボンズBONES劇場版映画パンフレット#もり本他の商品と同梱の場合は2点で99円引き、3点で198円引き・・・です。発送方法、梱包方法にご希望がありましたら事前にご相談ください。差額をいただければ大体何でも対応可能です！現時点でお値引きは考えていません。最初から売りたい価格で出品しています。お値引き交渉はご遠慮ください。出品して一か月が経過したものは購入前に確認コメントをお願いします。