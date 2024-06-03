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- ベティちゃん ZIPPO 限定 ベディオルゴール付き ①
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商品詳細
ベティちゃん ZIPPO限定ベティオルゴール付き撮影の為、箱から出しております。値下げ不可❌即購入⭕️新品未使用ですが長い事自宅保管をしていました。やぶれ、経年劣化、色褪せ等ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。発送前にアルコール消毒します。平日、24時間以内に発送予定になります☺︎ご購入前に必ずプロフィールをお読みください☺︎
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