DS lite ムシキング　スーパーコレクション　hcv1000 召喚カード

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出品物は画像1枚目です。初期設定済み届いてすぐ遊べます。本体は分解清掃済みですので動作良好です。小さいお子様でもカードをスキャンしてムシ・超必殺技みれます。誕生日プレゼント等に！●DSlite本体グロスシルバー 完動品 美品外内装→全体的に塗装ハゲ・キズ無く綺麗です。液晶→ドット・白抜け無し(上下綺麗な白液晶)←希少上→画面キズ無し下→フィルム付きボタン動作LR含む→ok(ボタンゴムは新品又は良品へ交換済み)タッチ入力・操作→okマイク→okスピーカー→左右okDSソフト・GBAソフト→okヒンジ破損→無し(手に持ってのグラツキ無し)⚫︎タッチペン1本です。⚫︎純正充電器1個●カードリーダー(専用工具で分解・漂白済)手垢・黒ずみ・臭い無く綺麗になっております。アタッチメント・ゴム足→有り左右どちらからでもスキャン認識OKです。●ムシキングカード58枚 スリーブ 比較的綺麗(銀3枚あり)(銅2枚あり)(記名無し) ※(銀)(銅)カードに記載の超必殺技揃えてあります。※ゲーム内コレクションモードでカードをスキャンすると追加要素新しいお話しがどんどん増えますのである程度カードが必要です。★召喚カード無し●ソフト(動作確認済み)データ削除済み①ムシキングスーパーコレクション(取説付き)※迫力のある必殺技等実況プレイです。⚫︎新品ファイル(発送用オマケ)120枚収納可能な物を1つおつけしますが発送時に開封しカードを入れて送ります。●発送は匿名ゆうパケット箱又はプラスです。※DSliteのソフト交換は3DS・DSiと違い一旦電源を切って交換ください。※中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。#DSカードリーダー#DS本体#甲虫王者ムシキング