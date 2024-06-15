PS5 dualsense カスタム コントローラー

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商品詳細
メルカリで有名なコントローラーマニア様のショップにて購入した物になります。【カスタム内容】・Dualsense本体:ホワイト・スマートトリガー（L2R2）・背面2ボタン・リマッピング機能（連射機能・複数ボタン同時押し機能）・背面ボタンタイプ:静音ボタン・背面ボタンキャップ:ブルー・超軽量化振動モーター除去アダプティブモーター除去内蔵マイク除去購入後２週間程使用して、単純にapexに飽きてしまって保管してました。希望ならフリークもお付けします。右スティックが若干動かしてる時に擦れてる感じがありますが、ドリフトもなく動作も全く問題ありません。リマッピング方法等は取引欄でお伝え致します。
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