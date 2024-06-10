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入手困難！劇団EXILE TETSUYA Tシャツ
商品番号 V86167952518
商品名

入手困難！劇団EXILE TETSUYA Tシャツ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 8,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年の劇団EXILE舞台でTETSUYA本人がデザインされたTシャツです。当時の販売数も少なかったので今では大変貴重、レア物です。入手困難です。サイズＳ女性のMの方ならぴったりかと思います★ハンガーにかけて保管していた為か、肩の辺りに擦れが見られます。その他の状態は悪くないと思うのでライブなどで活躍してくれそうです！目立つと思うので注目浴びると思います♡︎友達に聞くとファンサービスも良かったみたいです♡︎神経質な方はお辞め下さい。二代目JSoulBrothersJSBEXILEナイバレNIGHTBALLETJUNCTIONTETSUYA/てつやセカンドSECONDグッズプレミア
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