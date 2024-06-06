PreSonus AudioBox iTwo Studio マイク、ヘッドホン付

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PreSonus（プリソーナス）AudioBoxiTwoSTUDIOは、Mac、Windows、iPad用対応のオーディオインターフェースセットです。マイク・ヘッドフォンと各種ケーブルが付属しておりますので、購入時からすぐにレコーディングや配信に使用可能なスターターキットとなっております。＞歌ってみた、ゲーム配信＞音楽制作、レコーディング、DTM etc.使用している方も多い機材ですので、ミキサー解説動画などで活用方法を解説されている方も多く、初心者も安心して使用できると思います。◼︎仕様・Mac/Windows/iPadに対応したバスパワー駆動・INPUTXLRコンボタイプ2系統（バランス・クラスAマイクプリアンプ、＋48Vファンタム電源）・OUTPUTTRS標準タイプ2系統（バランス）、PHONE端子1系統（ステレオ標準タイプ）・MIDII/O（5ピンDINタイプ）・USB2.0/iPadオーディオ/MIDIインターフェース◼︎付属品・AudioBoxiTwo・M1（コンデンサーマイク）・HD7（高解像度ヘッドフォン）・USBケーブル・マイクケーブル、マイク収納袋・ショックマウントホルダー（おまけとしてお付けします）※紛失してしまい、取扱説明書が付属しません。ネットで検索可能ですので、そちらをご利用ください。※ソフトウェアライセンスは使用済みのため、付属しません。StudioOneが提供するフリーで使用できるDAWソフトウェアはご利用可能です。◼︎テスト環境MacBookAirM1チップ搭載問題なく稼働します。△数回使用しましたが使わないまま置きっぱなしになってしまったため出品します。目立った傷などはありませんが、中古品となりますので、本体に若干の傷や汚れが入っています。商品はアルコールで除菌してからの発送になりますが、ご理解いただける方にお願いいたします。△購入後のキャンセル等は受け付ることができかねます。\u2028△発送時は内容物を厳重に梱包し、発送させて頂きますが、配送途中に破損等トラブルがあった場合当方責任は負いかねます。ご了承下さい。#PRESONUSAUDIOELECTRONICS即購入可お値下げ不可