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花人　中川幸夫の写真・ガラス・書　いのちのかたち（図録）
商品番号 X89166100678
商品名

花人　中川幸夫の写真・ガラス・書　いのちのかたち（図録）
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005‐06年の宮城県美術館・丸亀市猪熊弦一郎現代美術館。（図録）その当時展示を見に行き購入致しました。その後は、自宅本棚保管です。表紙に大きな傷や汚れはありませんが、経年劣化や角に微細なスレなどございます。中身は綺麗です。美品をお求めな方、中古という特性に神経質な方はお控え下さい。判断は難しいとは思いますが、載せている写真を参考にして下さい。質問があればご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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