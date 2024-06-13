XG KCON2023 ポストカード＆証明写真トレカ CHISA チサ

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商品詳細
【出品中のXGグッズはこちら→#stXG】KCON2023XGCHISAアーティスト証明写真ビハインドポストカード3枚4枚セットです੯•໒◎未使用品 ファイルで保管中◎硬質ケースか厚紙補強 スリーブ 濡れ対策◎お値下げ不可◎即発送ok未使用ですが海外製品のため初期傷はご了承ください.配送方法の変更はお気軽にご相談くださいね੯•໒୨୧⑅ XGHARVEYJURINHINATACHISAJURIACOCONAMAYAトレカ ハーヴィー ジュリン チサ ヒナタ ジュリア ココナ マヤ 公式グッズ
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