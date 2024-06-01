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ラストオブアス アートブック＆アンチャーテッド アートブック
商品番号 E25647049706
商品名

ラストオブアス アートブック＆アンチャーテッド アートブック
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラストオブアスPart1のアートブックとアンチャーテッド4海賊王と最後の秘宝のアートブックです。3年ほど前にAmazonで購入した物でどちらも海外輸入盤のため中身は全て英語です。本棚で保管していましたが状態はかなり綺麗です。どちらもコンセプトアートやキャラクターのデザイン画など様々かつ美麗な世界観の絵がたくさん寄せられています。ファン必見の2冊です。バラ売りOKで1冊3500円になります。#アンチャーテッド#ラストオブアス#ノーティドッグ#ps4#ps5
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