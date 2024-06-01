SEVENTEEN ホシ カラットゾーン 3期 トレカ

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商品詳細
2018年IDEALCUT、2019年CARATLANDカラットランドのトレカです。本国ファンクラブ会員限定のカラットゾーンでランダムに配布されるトレカのため、貴重かと思います。大切に保管していましたが、素人保管・海外製品のためスレやキズがある場合があります。神経質な方は購入をお控えください。厚紙等で補強、防水加工後発送予定+100円で硬貨ケースに入れての発送対応可能seventeenセブチsvtカラットランドカラットゾーントレカホシ20182019
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