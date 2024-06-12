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ティム・ウォーカー 写真集「TIM WALKER / PICTURES」
商品番号 B35578426131
商品名

ティム・ウォーカー 写真集「TIM WALKER / PICTURES」
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 11,113 円
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商品詳細

ティム・ウォーカー写真集「TIMWALKER/PICTURES」2011年teNeues【絶版】◆◆詳細◆◆ティム・ウォーカー写真集ヴォーグ、ハーパース・バザーなどのファッション誌で活躍するイギリスのファッション写真家。本書は2008年にロンドンのデザイン・ミュージアムで開催された彼の初めての大規模な展覧会に合わせて刊行されたもの、ヴォーグ誌に掲載された作品を中心に、スクラップブックや絵コンテ、コンタクトシートなどカラー、モノクロ作品約245点を収録。エリン・オコナー、リリー・コールなど豪華なモデルたちも被写体として登場します◆◆仕様◆◆洋書英語ファッション写真デザイン写真集作品集大型本ハードカバー37x28.5cm363ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが少しある程度ページ良好使用感は少なめです#本#ティムウォーカー#ファッション#ヴォーグ#リリーコール
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