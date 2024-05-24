ファミコン本体　ソフト1本付き

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#ファミコンぽてきちご覧いただきましてありがとうございます(^-^)こちらの商品は【海外版ファミコン本体】と【132種類のゲーム】ができるソフトのセット商品になります(⌒▽⌒)商品状態は比較的綺麗な方です^_^写真のご確認をお願い致します。【付属ソフト内容】(一部)①コントラ②三つ目がとおる③キックマスター④バットマン⑤いっき他127種類‼︎●アダプターにはビニールテープで押さえてあります。プレイには問題ありません(￣∀￣)●コントローラーも動作確認済みになります。1コン、2コン動作確認済み。(連写機能あり！)海外版、中古品になりますのでご理解の上ご検討の程よろしくお願い致します(*'ω'*)●動作確認済みになります。●写真の追加承ります。☆ご質問などありましたらお気軽にコメントしてくださいね(*^ω^*)☆お値引き希望などありましたら検討致しますので希望価格をコメントにて教えてください（╹◡╹）ぽてきちのファミコン一覧はこちら ↓ #ファミコンぽてきち