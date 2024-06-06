葉月ゆら　CD28枚セット

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商品詳細
只今セール中です！！64000円→61000円全て新品購入後一度開封しPCに取り込み元々入ってたスリーブに戻して暗所保存してたため目立つ汚れや焼け等無しです。全て帯あります【CDタイトル】BlackPrincessFairiA～幻想妖精絵本～TanzaniteSnowVeilSweetHalloweenTheClockworkRose-時計仕掛けの薔薇少女-OnyxVeilMirageDollsFairyRingCauchemarEmeraldAlice妖怪華語りSECRETDECHATNOIRWhiteprincessGhostSenseDragonSlayer-黒竜の騎士編-FluriteHalloweenoftheDeadHAMELN夢幻妖夜行SecretRoseGardenPhantomoftheFlame紅夜に詠う少女の禁忌SilverBlanchette虚構の楽園ORGIAAsymmetryGOTHIKA2計28タイトルです現在入手困難なレアなタイトルもいくつかありますのでこの機会に是非ご購入をご検討頂ければと思います。＊お支払確定後24時間以内発送＊バラ売り不可＊セット販売のみ＊値下げ不可
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