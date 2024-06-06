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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo2021年購入月に数回程度、大人の使用の為、コントローラーのスティックの部分はまだまだ元気です。コントローラ、本体カバーもお付けします。画面も保護シールを貼っております。去年にプレステを購入してから、ほとんど使用しておりません。箱の破れあります。充電器に少し傷あります。USBがテレビに繋げるとたまに接触が悪かったのですが、テレビの問題かと思います。
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