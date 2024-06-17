Blu-ray 化物語 バケモノガタリ完全生産限定版 全6巻

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ご覧いただきありがとうございます。Blu-ray化物語バケモノガタリ完全生産限定版全6巻1度観て暗所にて保管しておりました。●外観全体的にとても綺麗だと思います。6巻すべて、アクリルケースのさらに外側にビニールケースを付けて保管しておりました。（配送時も付けたまま配送させていただきます）●付属品写真にてご確認をお願い致します。素人検品ですので、ご理解の上でご購入をお願いいたします。※ノークレーム・ノーリターンでお願いします。●その他即購入OKです。値下げについてはご相談ください。宜しくお願いします。