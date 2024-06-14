良品 HORI 機動戦士ガンダム マキシブーストON アケコン PS4 PS3 ...

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ご覧頂きありがとうございます。出品した商品をまとめた商品ページを作っておりますので、ご興味ある方は是非覗いて行って下さい(^^♪#CHIKAの部屋#その他CHIKAストア全ての用品はこちら！【メーカー商品名】良品 HORI機動戦士ガンダムマキシブーストONアケコンPS4PS3ps5でも使用可能 アーケードコントローラー◆商品の状態◆現状渡しとなります。写真をよくご確認ください。自宅で使用後保管しておりました。問題なく使用出来ておりました。※ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。◆メンテナンス項目◆簡易清掃済み。◆付属品◆・本体、箱付き★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※プチプチなどに包んでの梱包を行います。※こちらの商品は1点物となります。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。