NINTENDO SWITCH LITE 本体 SDカード ケース 充電器

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数年前に購入し、最近まで使用しておりました。本体自体に目立つ傷、画面の色ムラ等はございません。動作確認、本体とSDカードの初期化済です。数年使用している中古品ですので、ご理解頂いた上でご購入の検討をお願いします。【内容物】NINTEDOSwitchlite本体(2019年製)NINTEDOSwitch用microSDカード128GBNINTEDOSwitchlite専用ケースNINTEDOSwitchlite純正充電器【梱包】SDカードについては破損防止の為、本体に挿入した状態で配送いたしますSwitchlite本体(専用ケースに入れた状態)と充電器についてはエアマットを使用して梱包します。【配送】匿名配送いたします。ご購入頂けましたら、購入日の翌日には発送対応いたします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo