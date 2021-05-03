ps5、キーボード（VK300s）マウス（VM500）

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商品詳細
動作確認済み、使用期間は1年未満です。PADは新品に近いです。キーボード、マウスは3ヶ月程度しか使用してません。#PS5#キーボード#マウス
http://narcologia.ru/goods/cryptographic560937.html
http://narcologia.ru/goods/update909795.html
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