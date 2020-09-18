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WayV テン SuperM テン A4 フォト セット
商品番号 B87945570746
商品名

WayV テン SuperM テン A4 フォト セット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ❌バラ売り❌即購入⭕新品未開封A4フォトの5点セット。WayV初期の商品があるため、この金額となっております。特に目立つようなダメージはありませんが細かなスレなどはあるかと思います。韓国製品ご理解の上ご購入をお願い致します。緩衝材で保護の上発送させて頂きます。窓口での発送となるため、発送まで日数がかかる場合がごさいますのでご了承下さい。大きさがあるため、コンビニ・はこぽすでの受け取り不可となる場合があります。購入時にはご自宅もしくは郵便局での受け取りでお願い致します。コンビニ/ATMでのお支払いの方は、ご購入後に入金予定日の記載を必ずお願い致します。入金予定日を過ぎてもご入金が確認できない場合は、取引をキャンセル後にブロックさせて頂きますのでご了承下さい。NCT127テイルテヨンジャニージャニユウタドヨンジェヒョンジョンウNCTDREAMマークロンジュンジェノヘチャンジェミンチョンロチソン威神VWayVNCTクンテンウィンウィンルーカスシャオジュンヘンドリーヤンヤンショウタロウソンチャンsuperMベッキョンベクヒョンテミンカイ
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