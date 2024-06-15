能を読む　世阿弥　翁と観阿弥　1巻2巻

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商品詳細
経年相応のヤケ、シミ、褪せがあります。大学や企業の図書館からの寄贈本です。管理ラベルや蔵書印がありますが除籍処理済みです。2冊とも見返し部分に蔵書印があります。古い本であることをご承知ください。アルコール消毒をして発送します。#アーリーバード本の出品一覧はこちらM-14⭐︎
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