メロガッパ　クラウドファンディグ返礼品　ラスベガス写真集

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メロガッパ クラウドファンディグ返礼品ラスベガス写真集クラウドファンディグの返礼品の写真集です。届いた時に一読し、プチプチに包んで保管してありました。（今回写真を撮るために再度開封）綺麗だと思いますが、見落としがございましたら申し訳ありません。自宅保管にご理解のある方よろしくお願いします。