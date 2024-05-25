即購入ok! playstation5 CFI-1000A 本体　PS5

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商品詳細
実店舗にて中古品を購入後、数回使用しました。★商品名★playstation5CFI-1000A本体 PS5★商品説明★〜セット内容〜本体コントローラーHDMI電源コードUSBケーブル箱説明書ベース〜動作確認〜動作確認済みです。〜状態〜特に目立つキズなどありませんが、小傷スレ傷多少あるかもしれません。中古品になりますので、ご理解お願いいたします。初期化後の発送となります。
http://narcologia.ru/goods/traverse610326.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney472149.html
http://narcologia.ru/goods/composite335554.html
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