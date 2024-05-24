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【極上品】津軽三味線 鼈甲撥 樺細工 桜皮 バチ
商品番号 Q90319648876
商品名

【極上品】津軽三味線 鼈甲撥 樺細工 桜皮 バチ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 22,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最上の鼈甲材、手元には樺細工の高級品で御座います。全長：約18.0センチ開き：約8.8センチ才尻：約2.3×2.7センチ重量：150グラム硬さ：やや硬め中古なりの使用感・小傷等は多少有りますが、総じて良好な撥です。撥先は尖っておりますが、感じ方に個人差があると思いますので、画像にてご確認下さい。御希望の価格等はご相談ください。種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ
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